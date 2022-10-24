На польському кордоні відкриють новий пункт пропуску

Новий пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" на кордоні України та Польщі планують відкрити до кінця 2022 року. Спочатку він працюватиме для вантажівок, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити існуючі пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні" , - йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.﻿

За даними прес-служби, на сьогодні будівництво пункту пропуску фактично завершене, залишається тільки облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури. Зараз тривають роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі - Дрогобич - Стрий, яка веде до нового пункту пропуску.

Новий пункт пропуск передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн. Спершу тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів та для пішоходів.