Starlink працюватимуть в Україні і без фінансування Пентагону – Маск
Термінали Starlink, які допомагають підтримувати зв'язок українським військовим у зоні бойових дій, працюватимуть в Україні незалежно від готовності Міноборони США надати фінансування. Про це засновник компанії-виробника терміналів SpaceX Ілон Маск написав у Twitter.
"Ще до того, як Міноборони повернулося з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування", - написав Маск.
У відповідь Федоров зазначив, що Маск запевнив його про продовження роботи Starlink у будь-якому разі. Це було критично важливим для України. "Ми вдячні Вам!" - написав Федоров.