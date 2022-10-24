Starlink працюватимуть в Україні і без фінансування Пентагону – Маск

Термінали Starlink, які допомагають підтримувати зв'язок українським військовим у зоні бойових дій, працюватимуть в Україні незалежно від готовності Міноборони США надати фінансування. Про це засновник компанії-виробника терміналів SpaceX Ілон Маск написав у Twitter.

"Ще до того, як Міноборони повернулося з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування" , - написав Маск.

Thanks @ elonmusk . Перед усіма розмовами про funding, ви зазначили, що в будь-якому випадку ви будете працювати в Starlinks в Україні. Це було critically важливо для України. We are grateful to you! — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) October 24, 2022

У відповідь Федоров зазначив, що Маск запевнив його про продовження роботи Starlink у будь-якому разі. Це було критично важливим для України. "Ми вдячні Вам!" - написав Федоров.