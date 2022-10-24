НАБУ оголосило у розшук колишнього голову НБУ Шевченка

НАБУ оголосило у розшук колишнього голову НБУ Кирила Шевченка та ще двох співробітників державного Укргазбанку.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства﻿.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019 за фактами вчинення службовими особами АБ "Укргазбанк", у складі організованої групи, розтрати коштів цього банку, шляхом зловживання службовим становищем, та службового підроблення" , – інформує НАБУ.

Зокрема, окрім Шевченка, який до призначення головою НБУ керував Укргазбанком, Бюро також розшукує заступника голови правління Дениса Чернишова та заступника директора департаменту роботи з корпоративними віп-клієнтами Олену Хмеленко.

У відомстві додали, що про підозру Шевченку та іншим співробітникам Укргазбанку повідомили ще на початку жовтня у спеціальному порядку, оскільки місцезнаходження цих осіб було невідоме.

З того часу підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

Нагадаємо, 6 жовтня НАБУ повідомило про підозру тодішньому голові Нацбанку Кирилу Шевченку.

Шевченку інкримінували налагодження схеми впродовж 2014-2020 років на посаді очільника державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.