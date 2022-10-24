У Британії більше половини консерваторів віддали голоси за Сунака

Більше половини членів парламенту від Консервативної партії віддали свої голоси за колишнього міністра фінансів Ріші Сунака напередодні чергових виборів прем'єра країни. Про це, з посиланням на Sky News, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Зазначається, що підтримку висловили 178 членів парламенту від торі з 355, не включаючи Сунака та голови палати громад Пенні Мордонт.

Тим часом Мордонт наблизилася до 100 голосів після різкого підйому лише за одну ніч.

Згідно з джерелом у передвиборчій кампанії, вони зафіксували "величезний підйом" підтримки протягом ночі, який, ймовірно, був спровокований тим, що Борис Джонсон вийшов із гонки.

Мордон публічно заявила про 25 прихильників, що становить чверть від необхідної кількості голосів, проте її компанія наполягає на тому, що їхня кількість більша.

Букмекери оцінюють шанси Сунака на перемогу вже у 96%.

Оголосити ім'я нового лідера консерваторів мають по обіді 24 жовтня.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними опитування, британці вважають, що Сунак найбільше підходить на посаду прем'єр-міністра країни.