НАТО: Альянс має посилити військову підтримку, щоб Україна виграла

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має посилити підтримку, щоб Україна виграла війну, повідомляє Дзеркало тижня.

"Війни за своєю природою непередбачувані. І, звичайно ж, в Україні російські війська мають ще багато можливостей. Якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт, з їхньою частковою - тепер уже з незаконною анексією української території та небезпечною ядерною риторикою, то все це є найбільшою ескалацією з початку війни. Отже, знову ж таки, нам потрібно просто посилити нашу підтримку" , - наголосив генсек.

Столтенберг зазначив, що якщо президент РФ Владімір Путін і його країна припинять воювати - настане мир, а якщо президент України Володимир Зеленський припинить воювати - Україна перестане існувати як незалежна держава.

За його словами, Альянс підтримуватиме Україну, оскільки перемога РФ зробить світ більш небезпечним.