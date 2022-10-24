Зеленський збирав ставку: говорили про фронт і захист енергомережі

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на фронті та відновлення енергооб’єктів, пошкоджених російськими ракетами і дронами-камікадзе, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив президент у Telegram.

"Заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій і розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період.

Окрему увагу приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російської армії".

Також на засіданні розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком на час відновлювальних робіт..