В Україні можуть виникнути проблеми ще з одним банком - джерела

Ще один банк в Україні може стати предметом пильної уваги з боку Національного банку України. Про це заявляють джерела в банківській сфері, повідомляє Дзеркало тижня.

Так, радник голови правління Кредитінвест банку Василь Невмержицький на своїй сторінці у Фейсбук натякнув, що в понеділок, можливо, буде ухвалене рішення НБУ по одному з банків.

"НБУ, з понеділка, ще з одним банком потрібно буде розбиратися" , - зазначив він.

При цьому, з коментарів під цим повідомленням зрозуміло, що мова йде про "Мотор-Банк".

100% акцій банку володіє В'ячеслав Богуслаєв - президент "Мотор-Січ", який був затриманий Службою безпеки України наприкінці минулого тижня.

Мотор-Банк посідає 44 місце із 62 в ренкінгу НБУ. Банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво № 191 від 23.01.2008 р., реєстраційний № 200).

На даний час "Мотор-Банк" є універсальним банком, який надає повний комплекс послуг корпоративним і приватним клієнтам.

Нагадаємо, раніше "Мотор-Банк" називався серед 20 банків, які перебувають під загрозою банкрутства через підвищення облікової ставки НБУ.

Водночас слід пам'ятати, що на початку квітня ВРУ ухвалила закон про підвищення гарантованої суми за вкладами та повне відшкодування Фондом гарантування коштів вкладникам на період воєнного стану.

Тобто, навіть за найгіршого розвитку подій на сьогоднішній день відшкодування вкладів населенню відбувається не в межах гарантованої суми – 200 тис. грн, а на всі 100%.

Дія цієї норми поширюється на банки, рішення про виведення з ринку яких буде прийнято після набуття чинності цим Законом.

Через три місяці після припинення або скасування дії військового стану гарантована сума за вкладами становитиме не менше ніж 600 000 грн.

За період війни в Україні ліквідовані два банки. Зокрема, 22 липня Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Мегабанк". А вже 9 серпня до категорії неплатоспроможних був віднесений Банк “Січ”.