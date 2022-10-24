ЗСУ збили на Херсонському напрямку відразу два російські Алігатори
У понеділок, 24 жовтня, українські військові знищили у Херсонської області одразу два російські ударні вертольоти Ка-52 Алігатор, повідомляє Новое время.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
При цьому зазначається, що обидва вертольоти були збиті протягом півгодини.
"З 13.00 по 13.30 у Бериславському районі Херсонської області підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад збито два ударні вертольоти Ка-52", — йдеться у повідомленні.
Інших подробиць наразі немає.