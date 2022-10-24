NYT: новий уряд Італії підтримуватиме Україну

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив підтримку Україні, намагаючись розвіяти побоювання, що Італія може підірвати опір Європи російському вторгненню, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією газети, чиновники роблять такі кроки на тлі побоювань, що Джорджа Мелоні та міністри, яких видання називає «найправішим італійським урядом з часів Другої світової війни», можуть підірвати єдиний фронт Європи проти Росії.

Зокрема, Антоніо Таяні, новий міністр закордонних справ та колишній глава Європарламенту, написав Twitter, що він зробив свій «перший телефонний дзвінок» на посаді його українському колезі Дмитру Кулебі.

"Я підтвердив повну підтримку Італії у захисті свободи України та проти російського вторгнення. Без справедливості не буде миру. А справедливість означає незалежність України" , - зазначив чиновник.

Джорджа Мелоні, яка 22 жовтня принесла присягу як новий прем'єр-міністр Італії, вже давно висловлює непохитну підтримку Україні, зазначає The Times.

"Але було порушено питання про її партнерів по коаліції, у тому числі про Сільвіо Берлусконі, 86-річного мільярдера і колишнього прем'єр-міністра, який є давнім особистим другом президента Росії Володимира Путіна" , — пишуть журналісти.

Раніше італійські ЗМІ оприлюднили аудіозаписи, на яких Берлусконі звинувачував Україну в провокації Путіна до вторгнення і вихвалявся тим, що російський лідер направив йому 20 пляшок горілки "і дуже люб'язний лист" на його день народження минулого місяця. У цьому Берлусконі не заперечував справжність записів.

Інший ключовий партнер Мелоні з коаліції Маттео Сальвіні з антиіммігрантської партії Ліга колись носив футболки із зображенням Путіна і так симпатизував Росії, що йому довелося відкинути звинувачення в тому, що він брав гроші у Москви, зауважує видання.

Незважаючи на це, Мелоні декларує прагнення зміцнити свою підтримку України та західного альянсу проти російського вторгнення.

"Італія з нашим урядом ніколи не буде слабкою ланкою Заходу" , - заявила вона минулого тижня.

Президент Володимир Зеленський привітав Мелоні зі вступом на посаду, заявивши у Твіттері, що сподівається на продовження плідної співпраці для забезпечення миру та процвітання в Україні, Італії та світі.

Лідер партії Брати Італії Джорджа Мелоні у суботу, 22 жовтня, офіційно склав присягу глави італійського уряду. Мелоні стала першою жінкою-прем'єром в історії країни.