ICE: ціни на газ у Європі опустилися нижче за $1000 за тисячу кубометрів

Біржові ціни на газ у Європі опустилися нижче за $1000 за тисячу кубометрів, вперше з середини червня — і їх цілком можна порівняти з цінами до моменту російського вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.

За даними біржі ICE, вранці 24 жовтня листопадові ф’ючерси на хабі TTF опустилися до рівня нижче за $1000 за тисячу кубометрів, досягаючи мінімуму в $952/тис. кубів.

На закритті торгів у п’ятницю, 21 жовтня, ціна становила близько $1180 за тисячу кубів.

Максимальні ціни на газ були зафіксовані наприкінці серпня та перевищували $3400 за тисячу кубів.

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на день наперед 24 жовтня на 15:00 становила лише $325 за тисячу кубометрів.

При цьому Європа, користуючись теплою погодою, продовжує закачування газу до підземних сховищ. Наприкінці серпня середній рівень резервів у ПСГ регіону досяг мінімального цільового рівня 80%.

У середньому зараз запаси зросли до 93,43%, за даними асоціації Gas Infrastructure Europe. Приріст за останню звітну добу (22 жовтня) становив 0,25 процентного пункту. В абсолютному значенні в ПСГ накопичено понад 100 млрд куб. м активного газу.

Заявка на транзит російського газу через територію України залишилася на рівні попередніх днів та місяців — 42,4 млн кубометрів на добу. Потужності заявлені лише по одній із двох точок входу до ГТС країни — газовимірювальної станції Суджа. Коридором через ГВС Сохранівка, контрольованого окупантами, заявку не прийнято.

Як заявляла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, ЄС вдалося знайти заміну двом третинам російського газу за останні вісім місяців.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні достатньо запасів газу, щоб «стабільно пройти цю зиму».