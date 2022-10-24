Поліція: в Ізюмі знайдено 13 мішків секретних документів ЗС РФ

Українські правоохоронці зібрали у звільненому Ізюмі Харківської області 13 мішків секретних документів російських окупантів, які були кинуті ними під час втечі з регіону, повідомляє Новое время.

Про це у понеділок, 24 жовтня, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Військова документація ЗС РФ була виявлена у підвальному приміщенні одного з місцевих навчальних закладів, де квартирувалися російські загарбники.

"Серед виявлених речових доказів — секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців танкових бригад, документи структурних підрозділів ВДА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних установ та підприємців" , — розповіли у Нацполіції.

Ізюм було звільнено українськими підрозділами від ЗС РФ 10 вересня в рамках масштабного контрнаступу на Харківському напрямку.

Через натиск ЗСУ російські війська відступали в такому поспіху, що кидали у залишених населених пунктах не лише документацію, а й свою бронетехніку і навіть особовий склад.