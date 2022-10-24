ГУР: мобілізованих росіян будуть одягати в іранські бронежилети і шоломи

Російська влада не спроможна забезпечувати нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, тому почала використовувати спорядження, зроблене в Ірані, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Головне управління розвідки Міноборони.

"Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, РФ починає використовувати спорядження іранського виробництва. Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва "Milad"".

За даними розвідки, наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (Солоти/Валуйки Білгородської області).

ГУР зазначає, що також влада Ірану планує відправити до Росії нову групу радників для допомоги російським воякам у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – "Arash-2" та іранських ракет класу "земля-земля". Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.

Крім того, з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції – вони навчатимуть і допомагатимуть окупантам застосовувати БпЛА типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".

Передісторія: