Подоляк прокоментував вкид Росії про "брудну бомбу" України
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував маячню країни-агресора Росії про нібито "плани" України застосувати "брудну бомбу", повідомляє Ділова столиця.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
За його словами, єдина мова спілкування Росії зі світом — шантаж.
"Раніше — продовольством, енергетикою, мігрантами, ЗАЕС. Тепер — "брудною бомбою", підривом дамби. Змінюються приводи, не змінюється російська терористична сутність", — написав він.
Подоляк заявив, що єдиний спосіб покласти край нескінченному російському шантажу — перемога.
Як повідомлялось, міністр оборони РФ Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня, розповів своїм колегам із Франції та Туреччини, що Україна нібито готує "провокації" з використанням "брудної бомби".