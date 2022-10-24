Подоляк прокоментував вкид Росії про "брудну бомбу" України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував маячню країни-агресора Росії про нібито "плани" України застосувати "брудну бомбу", повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, єдина мова спілкування Росії зі світом — шантаж.

"Раніше — продовольством, енергетикою, мігрантами, ЗАЕС. Тепер — "брудною бомбою", підривом дамби. Змінюються приводи, не змінюється російська терористична сутність" , — написав він.

Подоляк заявив, що єдиний спосіб покласти край нескінченному російському шантажу — перемога.

Єдина мова спілкування Росії зі світом – шантаж. Раніше – продовольством, енергетикою, мігрантами, ЗАЕС. Тепер – "брудною бомбою", підривом дамби. Змінюються приводи, не змінюється російська терористична сутність. Єдиний спосіб покласти край безкінечному ru-шантажу – перемога ????????. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 24, 2022

Як повідомлялось, міністр оборони РФ Сергій Шойгу у неділю, 23 жовтня, розповів своїм колегам із Франції та Туреччини, що Україна нібито готує "провокації" з використанням "брудної бомби".