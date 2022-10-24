ОВА: у Бахмуті збираються зимувати понад 15 тисяч людей
У Бахмуті Донецької області на другу половину осені та зиму залишаються понад 15 тисяч людей, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Донецької обладміністрації Павло Кириленко.
"Виділені додаткові кошти на осінньо-зимовий період. Були розгорнуті пункти обігріву, закуплені металеві печі та інше спорядження, щоб люди могли обігрітися та отримати гарячу їжу", — сказав він.
Нині у Бахмуті немає води, світла та газу. Влада міста пропонує мешканцям евакуюватися.
Загалом у Бахмуті залишаються понад 15 тисяч людей.
За інформацією британської розвідки, Російська Федерація наразі не має успіху в наступальній операції у районі Бахмута, просування є дуже повільним.