ОВА: у Бахмуті збираються зимувати понад 15 тисяч людей

У Бахмуті Донецької області на другу половину осені та зиму залишаються понад 15 тисяч людей, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Донецької обладміністрації Павло Кириленко.

"Виділені додаткові кошти на осінньо-зимовий період. Були розгорнуті пункти обігріву, закуплені металеві печі та інше спорядження, щоб люди могли обігрітися та отримати гарячу їжу" , — сказав він.

Нині у Бахмуті немає води, світла та газу. Влада міста пропонує мешканцям евакуюватися.

Загалом у Бахмуті залишаються понад 15 тисяч людей.

За інформацією британської розвідки, Російська Федерація наразі не має успіху в наступальній операції у районі Бахмута, просування є дуже повільним.