Офіс генпрокурора: війська РФ завдали ракетного удару по Куп'янську

Вранці у понеділок, 24 жовтня, війська РФ завдали ракетного удару по звільненому від окупантів Куп’янську Харківської області, повідомляє Новое время.

Як повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора в Telegram, внаслідок атаки частково зруйновано адміністративну будівлю.

За попередніми даними, російські окупанти обстріляли місто ракетами С-300. Під час огляду місця події, проведеної прокурорами спільно зі слідчими поліції, вилучено уламки ракет та зібрано інші докази.

Обійшлося без жертв та постраждалих.

За фактом ракетного обстрілу розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).

16 вересня у спецпідрозділі Кракен повідомили, що захисники України повністю звільнили Куп'янськ.

3 жовтня війська РФ обстріляли лікарню міста, загинув лікар, медсестра отримала поранення.