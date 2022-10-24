Пентагон: США не мають розвідданих про рішення Росії застосувати ядерну зброю
У США не бачили розвідданих, які свідчили б про намір Росії застосувати ядерну зброю, повідомляє РБК-Україна.
Як повідомляє Twitter американського журналіста Джека Детча, про це заявив високопосадовець Пентагону.
"США не бачили жодних розвідданих, які вказують на те, що Росія ухвалила рішення щодо застосування ядерної зброї в Україні", - заявив співробітник американського оборонного відомства.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що її заява не є блефом.
Після цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Сполучені Штати поки не бачать причин міняти рівень готовності своїх ядерних сил на тлі загроз з боку Росії.
Також він зазначав, що його країна має чіткий план дій у разі застосування ядерної зброї Росією.