Генштаб: сили оборони звільнили чотири населені пункти на Донбасі

Сили оборони витіснили росіян з Кармазинівки, М’ясожарівки та Невського Луганської області, Новосадового на Донеччині, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках" , — зазначають у штабі.

Протягом поточної доби Сили оборони відбили атаки ворога в районах Спірного, Соледара, Бахмута, Андріївки, Мар’їнки та Первомайського. Також — витіснили з Кармазинівки, М’ясожарівки та Невського Луганської області, Новосадового на Донеччині.

За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки). Причини — загибель більшості таких спеціалістів під час бойових дій та надмірна кількість мобілізованих. Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади рядових, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід.

"Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів російської православної церкви з Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок в район ведення бойових дій у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту" , — кажуть у відомстві.

Ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом поточної доби завдавав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом окупанти завдали 3 ракетні та 7 авіаційних ударів, здійснили 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Куп’янську Харківської області, Вугледарі та Соледарі Донецької області та Миколаєві.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Білорусі. Зокрема — й ударними безпілотниками іранського виробництва.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Красного, Огірцевого, Стариці та Чугунівки;

на Куп’янському та Лиманському – з танків та артилерії різних типів в районах Берестового, Кислівки, Кам’янки, Дронівки, Зарічного, Надії та Білогорівки;

на Бахмутському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Бахмутського, Бахмута, Білогорівки, Веселого, Зеленопілля, Кліщіївки, Курдюмівки, Верхньокам’янського, Озарянівки, Опитного, Соледара, Спірного та Яковлівки;

на Авдіївському – з танків та різнокаліберної артилерії в районах Авдіївки, Бердичів, Водяного, Невельського, Красногорівки, Костянтинівки, Новомихайлівки, Мар’їнки та Первомайського;

на Новопавлівському та Запорізькому – з танків та усього спектру артилерії в районах Великої Новосілки, Времівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Микільського, Ольгівського, Павлівки та Шевченкового.

На Південнобузькому — зокрема, в районах Квітневого, Благодатного, Білогірки, Правдиного, Партизанського, Давидового Броду та Трифонівки.

З метою уповільнення контрнаступу ЗСУ окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях.

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув’язнених як у РФ, так і на окупованих територіях. Так, з виправної колонії № 90 у Херсоні після так званих "бесід" з представниками ФСБ було звільнено більшість злочинців. Водночас, окупанти продовжують евакуацію поранених до окупованого Криму.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 2 гелікоптери.

Українські ракетні війська й артилерія уразили 4 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 6 складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та 3 інші важливі об’єкти противника.

Як повiдомлялось, українські військові 24 жовтня за пів години збили два російські ударні вертольоти Ка-52 у Херсонській області.