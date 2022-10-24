СБУ: президента "Мотор Січ" Богуслаєва взяли під варту
Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва у вигляді тримання під вартою, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні на офіцйному Telegram-каналі СБУ.
"За клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ "Мотор Січ" у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.
Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятору, підкреслюють у Службі.
Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.
СБУ підтвердила затримання В'ячеслава Богуслаєва: його підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації.
Згодом СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, що підтверджують його співпрацю з Росією.
За даними ЗМІ, у Богуслаєва є російське громадянство.