СБУ: президента "Мотор Січ" Богуслаєва взяли під варту

Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва у вигляді тримання під вартою, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на офіцйному Telegram-каналі СБУ.

"За клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ "Мотор Січ" у вигляді тримання під вартою" , — йдеться у повідомленні.

Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятору, підкреслюють у Службі.

Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

СБУ підтвердила затримання В'ячеслава Богуслаєва: його підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Згодом СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, що підтверджують його співпрацю з Росією.

За даними ЗМІ, у Богуслаєва є російське громадянство.