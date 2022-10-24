Міненергетики: Бельгія передасть допомогу енергетичному сектору України

Бельгія буде продовжувати надавати необхідну допомогу, а наступний гуманітарний вантаж враховуватиме потреби енергетичного сектору, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Міністерства енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з міністром енергетики Королівства Бельгія пані Тінне Ван дер Стретен. Галущенко поінформував колегу, що протягом останніх двох тижнів Росія масовано обстрілює об’єкти української енергетичної інфраструктури.

"Енергетики намагаються оперативно проводити ремонтні і відновлювальні роботи, аби якомога швидше повернути світло і тепло у домівки українців" , - йдеться у повідомленні.

Стретен запевнила, що Бельгія і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією, надаючи необхідну допомогу, у тому числі й енергетичному фронту. Наступний гуманітарний вантаж враховуватиме потреби енергетичного сектору і буде відправлений в Україну до кінця жовтня.

Нагадаємо, що Бельгія готується надати додаткову військову допомогу Україні на 12 мільйонів євро. У списку великокаліберні кулемети та боєприпаси до них.