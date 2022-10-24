ЄБРР виділить на відновлення економіки України 3 млрд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку упродовж 2022-2023 років виділить до 3 млрд євро для підтримки української економіки, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР.

Як зазначається, про фінансову підтримку під час візиту до Києва очільниця банку Оділь Рено-Бассо домовилася з президентом Володимиром Зеленським.

"З початку вторгнення в лютому ЄБРР виділив понад 1 млрд євро і має намір потроїти цю цифру до кінця 2023 року. Його основна увага буде зосереджена на підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні залізниці, інфраструктури та фармацевтичної промисловості" , — кажуть у банку.

ЄБРР також інвестує в українські енергетичні компанії. Тривають дискусії щодо збільшення фінансування термінових ремонтів електромереж та підтримки міської влади Києва, Львова та Дніпра.

Інвестиції ЄБРР підтримуються донорами або гарантами з держав, включаючи США та інші країни ЄС і "Великої сімки".

Як повiдомлялось, ЄБРР як і раніше, очікує, що економіка України скоротиться на 30% у 2022 році, проте на 2023 рік він погіршив прогноз її зростання з 25% до 8%.