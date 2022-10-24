Орбан заявив, що через санкції та допомогу Україні війна може поширитись на ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що підтримка Європейським Союзом України шляхом санкцій і військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію блоку, повідомляє Європейська правда.

Про це Орбан заявив в інтерв’ю угорській німецькомовній газеті Budapester Zeitung.

"Українці, які героїчно воюють, здатні протистояти Росії головним чином тому, що мають величезну підтримку з боку Європи. Однак Європа зараз підтримує Україну таким чином, що наш континент втягується у спіраль ескалації. З кожним днем зростає небезпека, що війна перекинеться на країни ЄС" , – вважає угорський прем’єр.

"Почалося з санкцій, продовжилося поставками зброї, а зараз ми вже тренуємо українських солдатів. Це надзвичайно небезпечна спіраль. Маленькими кроками ми все ближче і ближче підходимо до безпосередньої участі у війні. Якщо ми не зупинимо цей процес, то самі опинимося у війні, чого ми поки що не хочемо" , – додав він.

Орбан також порівняв підхід НАТО, який "заявив, що не хоче відігравати жодної ролі у війні як альянс", та ЄС, який "не дозволяє країнам-членам вирішувати, як вони хочуть діяти в деталях": "Таким чином, НАТО поводиться набагато обережніше і стриманіше, ніж ЄС. Це викликає подив, оскільки, зрештою, ЄС наражається на набагато більшу небезпеку".

Ще угорський прем’єр висловив думку, що Євросоюз "некритично сприймає позиції США", через що Штати є "одним із тих, хто виграв війну в Україні", а також сподівається на якнайшвидший прихід до влади Дональда Трампа, бо він, вважає Орбан, поверне сильну американську владу.

Нагадаємо, це не перша контроверсійна заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо російсько-української війни. Так, він говорив, що санкції Європейського Союзу проти Росії провалилися, і закликав до мирних переговорів між РФ та Україною.

Раніше Орбан заявив, що війни Росії проти України не було б, якби колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель досі була на посаді. Орбан додав, що колишній президент США Дональд Трамп може покласти край війні в Україні.