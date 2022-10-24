РосЗМІ: в Росії могли мобілізувати уже майже пів мільйона осіб

В Росії після 21 вересня, коли було оголошено так звану "часткову мобілізацію", могли мобілізувати майже пів мільйона осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське видання "Медиазона".

Видання спробувало розрахувати кількість мобілізованих через кількість весіль, яка різко зросла після оголошення мобілізації. Людина, що отримала повістку в РФ, має змогу одружитися, не чекаючи місяць, як це було зазвичай.

"Наші підрахунки показують, що в 75 регіонах Росії на початок жовтня мобілізували щонайменше 431 тисячу осіб віком від 18 до 49 років. По всій країні це число може бути ще вищим - 492 тисячі. Найвища частка мобілізованих на сході країни, найнижча - у Москві".

Видання наводить приклад Бурятії, де з 1 по 21 вересня реєстрували 83 весілля, а після оголошення мобілізації 662. Так були зібрані дані із 75 регіонів РФ, які свідчать що в них було проведено 31 тисячу весіль мобілізованих.

Журналісти вирахували відсоток мобілізації через співставлення 31 тисячі мобілізованих, які влаштували весілля, і 2 млн чоловіків, які згідно перепису 2021 року, живуть незареєстрованим шлюбним союзом, тобто неодружені офіційно. Цей показник склав 1,56%. Таким чином "випливає, що до середини жовтня в цих регіонах мобілізували щонайменше 431 000 осіб".

"Для кожного з 75 регіонів з відомими даними про весілля ми підрахували свій відсоток мобілізації - і співвіднесли його з даними про кількість чоловіків від 18 до 49 років. З наших підрахунків випливає, що до середини жовтня в цих регіонах мобілізували щонайменше 431 000 осіб.

Щоб оцінити кількість мобілізованих у регіонах без даних, ми взяли середній відсоток мобілізації в 1,56%. У цьому випадку виходить, що по всій Росії до середини жовтня мобілізували 492 000 осіб".

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