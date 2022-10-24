Зеленський закликав Ізраїль обрати сторону

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 24 жовтня, закликав Ізраїль «обрати, з ким він», і не ігнорувати терор країни-агресора Росії, повідомляє Новое время.

Глава держави дистанційно виступив на Саміті демократії Haaretz і подякував за вручену нагороду. Він також подякував народу Ізраїлю «за розуміння і допомогу», а ізраїльські ЗМІ — за поширення правди про війну Росії проти України та засудження російського терору.

"Чи не час [Ізраїлю] вибрати, з ким ви? З демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?.. Ми бачили: нас підтримують на землі обітованій. Вірю, що ми побачимо підтримку й у небі" , - сказав президент України.

Зеленський нагадав, що країна-агресор Росія «сподівається терором у повітрі компенсувати програші на землі», а Україна не має Залізного купола чи ефективної системи протиповітряної та протиракетної оборони для захисту повітряного простору.

Він також припустив, що за постачання дронів для ударів по Україні Росія, ймовірно, запропонувала Ірану сприяння ядерній програмі Тегерана: "І цей їхній альянс просто не відбувся б, якби свого часу ваші політики ухвалили одне лише рішення. Рішення, про яке ми просили".

"Я наголошую: ще з 2014 року ми просили Ізраїль про допомогу. Але така тяглість політиків. Хоча якби ми одразу могли убезпечити наше небо, коли зіткнулися з ракетною й дроновою загрозою, у Росії зараз не було б навіть мотиву йти в Іран і щось пропонувати йому в обмін на сприяння в терорі. Але так сталося. І я вважаю, ще можна позбавити сенсу цей їхній альянс. Якщо ми будемо діяти разом — ми з вами так само, як і з іншими демократіями" , — додав він.

Раніше президент казав, що Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії не отримала військової допомоги від Ізраїлю.

18 жовтня глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що Україна відправить офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням негайно передати Україні системи протиповітряної оборони через активізацію російського повітряного терору за допомогою іранських дронів.

19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не продає зброю Україні і «так буде й надалі».