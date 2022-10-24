У МВС назвали кількість проваджень щодо воєнних злочинів РФ

Станом на кінець жовтня Національна поліція відкрила понад 39 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних із злочинами російських військових та колаборантів на українській території, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"З початку вторгнення слідчими Нацполу розпочато 39 409 кримінальних проваджень за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями РФ або їхньою допомогою. А про співпрацю населення чи громадян України з країною-агресором ми розпочали вже 1772 провадження, в яких 324 особам вже повідомлено про підозру, а до суду вже направлено 180 кримінальних проваджень" , — зазначив чиновник.

За його словами, мешканці звільнених українських територій постійно звертаються до поліції, щоб повідомити про злочини росіян.

«Я бачив цілі черги громадян України на деокупованих територіях, які звертаються до органів Нацполіції з інформацією про скоєні злочини. Ми бачимо щире бажання наших співвітчизників допомагати поліції, розповідати, як поводилися окупанти, міська адміністрація, співробітники правоохоронних чи контролюючих органів", - зауважив Єнін.

Він додав, що поліція, як правило, є першою структурою, яка заходить на деокуповані території.

"Саме поліція дбає про закон і правопорядок. На Донеччині, наприклад, на звільнених територіях поліція забезпечує стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку в 43 населених пунктах, які були деокуповані" , — зазначив чиновник.

Євген Єнін пояснив, що загалом на цій території проживає понад 5000 громадян.

"Деокупована площа становить понад півтори тисячі кілометрів. Проводиться робота із населенням. Ми почали з обходів кожного будинку, квартири, будинку. Проводимо дуже кропітку роботу зі збирання доказів військових злочинів, які скоюють російські агресори та їхні колаборанти" , — зауважив заступник міністра.

На Донеччині правоохоронці викрили понад двісті осіб, які, ймовірно, співпрацювали з російськими окупантами.

"Тільки на Донеччині в період з 26 вересня було викрито понад 212 осіб, які причетні або можуть бути причетні до співпраці з окупаційними військами. Це йдеться і про шпигунську, і про колабораційну, і диверсійну та інші діяльності на шкоду нашій державі. Частина з них намагається втекти разом із окупаційною „владою“, частина залишається" , — розповів чиновник.

При цьому у Харківській області правоохоронці забезпечили стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку у 227 населених пунктах.

"Задокументовано понад 2046 військових злочинів. Поліцейськими Харківщини затримано 29 осіб, які причетні або можуть бути причетні до співпраці з окупаційною владою" , — зазначив чиновник.

У Херсонській області поліція провела стабілізаційні заходи у 88 населених пунктах.

"Деокупована площа становить 2,5 тисяч квадратних кілометрів. На сьогодні задокументовано 194 військові злочини" , — зазначив Євгеній Єнін.

18 жовтня Комісія ООН встановила, що російські війська відповідають за переважну більшість порушень прав людини в перші тижні війни в Україні, включаючи напади на мирних жителів.