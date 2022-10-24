Резніков поговорив з Остіним і анонсував новий пакет військової допомоги США

Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок поговорив із очільником Пентагону Ллойдом Остіним, повідомляє Європейська правда.

"Вітаю чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульову толерантність до шантажу. Також обговорили наступний американський пакет безпекової допомоги Україні. Деталі згодом" , – написав Резніков у Twitter.

Had a productive conversation with my friend Lloyd Austin III @SecDefAppreciate clear position of ???????? on not reacting to provocations and its zero tolerance of blackmail. We also discussed the next US Security Assistance Package for ????????. Details to follow. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 24, 2022

У Пентагоні поки не публікували подробиць телефонної розмови.

Нагадаємо, останній на сьогодні пакет військової допомоги Україні Сполучені Штати оголосили 14 жовтня, його розмір становив 725 мільйонів доларів.

Загальна військова допомога США для України сягнула понад 18,3 млрд доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

Розмова очільників оборонних відомств України та США відбулася на тлі нічим не підтверджених звинувачень Києва з боку Москви в підготовці провокації з використанням "брудної бомби".