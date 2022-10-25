Президент Німеччини прибув до Києва

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня прибув до Києва. Про це, з посиланням на Welt, повідомляє Ділова столиця.

Штайнмаєр прибув до столиці України вперше за вісім місяців повномасштабної війни. Як зазначається, він готується зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та хоче на власні очі побачити наслідки обстрілів України російською армією.

Візит відбувся з третьої спроби — раніше Україна та Німеччина не могли домовитися.

За інформацією Офісу федерального президента, Штайнмаєр і Зеленський хочуть звернутися зі спільним закликом до німецьких міст та муніципалітетів: вступити у нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами у короткостроковій перспективі та допомогти українцям пережити зиму, що стало значною проблемою через удари РФ по енергетичних об'єктах.

Як повідомлялось, минулого разу візит Штайнмаєра був запланований на 20 жовтня, але його перенесли з міркувань безпеки.