Шмигаль: Надана Німеччиною IRIS-T збиває 9 із 10 ракет

Німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який нещодавно вступив на бойове чергування в силах протиповітряної оборони, показав високу ефективність. Про це на відкритті V українсько-німецького економічного форуму сказав прем'єр-міністр Денис Шмігаль, повідомляє Дзеркало тижня.

"Система IRIS-T надзвичайно ефективна. Я говоритиму про це і сьогодні, і завтра. Ми, можна так сказати, захищаємо наш повітряний простір завдяки цьому сучасному озброєнню. Воно точно ефективне: 9 із 10 ракет [знищує], фактично рятує життя українців Це найвищий показник, який є у того озброєння, яке ми бачили і яким користувалися" , - сказав Шмігаль.

Він додав, що останні два тижні Росія випустила по цивільній, критичній та енергетичній інфраструктурі України понад 300 ракет.

Раніше Олаф Шольц заявив, що ФРН незабаром відправить Україні ще три системи ППО IRIS-T і підтримуватиме "стільки, скільки потрібно".