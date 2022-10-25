ISW: ЗСУ звільнять правобережжя Херсонщини до кінця року

Аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що українські захисники зможуть взяти під контроль правобережжя Херсонської області до кінця цього року, повідомляє Українська правда.

"Російські сили, мабуть, готуються захищати місто Херсон і повністю відводять підрозділи з верхньої частини Херсонської області. Проте в останніх повідомленнях про російські військові операції в південній оперативній зоні не завжди проводиться досить чітке розмежування між діями в Херсоні та діями в західній частині Херсонської області" , - йдеться у звіті ISW.

В ISW вважають, що російські окупанти готуються до оборони Херсона та не відходять повністю з правобережної частини області. Деякі російські військові блогери, на яких посилається ISW, стверджують, що Росія "здасть" Херсон, оскільки спроба утримати його може призвести до поразки.

Крім того, російські військові не підготували інформаційний простір для військової поразки на Херсонщині станом на 24 жовтня.

Також в останньому зведенні ISW йдеться, що зменшення кількості ракетних обстрілів території України може свідчити про скорочення запасів ракет та безпілотників окупаційних сил.