Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2611 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5321 (+26) од,
  • артилерійських систем – 1674 (+1) од,
  • РСЗВ – 377 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 190 (+1) од,
  • літаків – 271 (+1) од,
  • гелікоптерів – 248 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 350 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,
  • спеціальної техніки ‒ 149 (+0).

Дані уточнюються.

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