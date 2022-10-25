Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2611 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 5321 (+26) од,

артилерійських систем – 1674 (+1) од,

РСЗВ – 377 (+2) од,

засобів ППО ‒ 190 (+1) од,

літаків – 271 (+1) од,

гелікоптерів – 248 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2),

крилатих ракет ‒ 350 (+0),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,

спеціальної техніки ‒ 149 (+0).

Дані уточнюються.