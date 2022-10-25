По всій Україні обмежили постачання електроенергії для промисловості

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження електроспоживання та потужності для промислових споживачів в усіх регіонах України. Це зроблено для стабілізації роботи енергосистеми.

﻿Про це повідомляє прес-служба Укренерго﻿.

"Примусові обмеження споживачів електроенергії - повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми" , - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що свідоме зниження споживання електроенергії зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.