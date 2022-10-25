Розвідка Британії: РФ втрачає гелікоптери через відсутність панування в повітрі

За даними британської розвідки, з моменту вторгнення в Україну Росія не змогла досягти переваги в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну авіаційну підтримку поблизу лінії фронту, повідомляє Новое время.

У зведенні відомства в Twitter говориться, що з початку вторгнення РФ втратила щонайменше 23 ударні вертольоти Ка-52, що становить понад 25% парку повітряних сил РФ, що складається з 90 вертольотів Ка-52, і майже половину від загальних втрат вертольотів в Україні.

Російські ударні вертольоти особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів, оскільки часто працюють в умовах меншого прикриття бойових літаків, ніж передбачено російською військовою доктриною.

"Росія все ще не може підтримувати достатню перевагу в повітрі для того, щоб надійно здійснювати ефективну авіаційну підтримку біля лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються" , - йдеться в повідомленні.

Російське командування, ймовірно, все частіше вдається до ризикованих вильотів ударних вертольотів як одного з небагатьох доступних варіантів надання безпосередньої підтримки військам у бою, зазначили у відомстві.