В Україні зростає кількість COVID-інфікованих

В Україні минулого тижня виявили майже 17 тисяч випадків зараження коронавірусом. 189 людей померли від ускладнень хвороби, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Так, за період з 17 по 23 жовтня в Україні зафіксовано 16 908 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1808, медпрацівників - 303);

При цьому 126 982 людей вакцинувалися проти вірусу. За тиждень з усіх проведених щеплень 8,6% становлять перші дози, 7,8% - другі дози, 70,2% - перші бустерні дози, 13,4% - другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано - 4341 особа,

летальних випадків - 189,

одужало - 30 615 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 5 296 254 осіб;,

одужало - 5 126 052 особи,

летальних випадків - 110 008,

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) - 32 603 805.

Повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 157 762 особи, з них дві дози отримали 15 347 573, першу бустерну дозу - 2 605 902, другу бустерну дозу - 92 182.

При цьому майже 810 тисяч осіб не отримали другу дозу, а понад 12,7 млн - першу бустерну дозу.