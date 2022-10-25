В ОП допустили обмін Богуслаєва на українських полонених
В Офісі президента допустили обмін заарештованого президента українського підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на українських військових, які перебувають у російському полоні. Про це в коментарі виданню "Настоящее время" заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список", - зазначив Подоляк.
Він навів приклад обміну 215 українських полонених на Віктора Медведчука. Однак Подоляк підкреслив, що поки такого рішення про можливий обмін немає.
"Із Медведчуком, ви бачите, використали суб'єкт: віддали, отримали всі дані, всі свідчення, віддали - займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того, щоб забрати своїх хлопців", - додав він.
Нагадаємо, СБУ затримала директора "Мотор Січі" Богуслаєва за підозрою у державній зраді.