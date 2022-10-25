В ОП допустили обмін Богуслаєва на українських полонених

В Офісі президента допустили обмін заарештованого президента українського підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на українських військових, які перебувають у російському полоні. Про це в коментарі виданню "Настоящее время﻿" заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список" , - зазначив Подоляк.

Він навів приклад обміну 215 українських полонених на Віктора Медведчука. Однак Подоляк підкреслив, що поки такого рішення про можливий обмін немає.

"Із Медведчуком, ви бачите, використали суб'єкт: віддали, отримали всі дані, всі свідчення, віддали - займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того, щоб забрати своїх хлопців" , - додав він.

Нагадаємо, СБУ затримала директора "Мотор Січі" Богуслаєва за підозрою у державній зраді.