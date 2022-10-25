Євросоюз готує масштабне фінансування України

Єврокомісія та країни працюють над програмою фінансування України у 2023 році на 18 млрд євро. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на відкритті Міжнародної експертної конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України, повідомляє Корреспондент.

"Україні потрібна термінова допомога та реабілітація, відновлення, підтримка щоденного функціонування та виживання - зарплати, пенсії та інші виплати. За оцінками міжнародних фінансових експертів, нам потрібно від 3 млрд до 5 млрд євро на місяць, щоб покривати ці поточні потреби. Нам потрібна підтримка міжнародного співтовариства. ЄС має нести свою частину - я тісно працюю з представниками країн ЄС, щоб ми могли підтримати Україну щомісяця на суму 1,5 млрд євро до закінчення війни та приблизно на 18 млрд євро у 2023 році" , - сказала вона.

Глава ЄК додала, що Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру України.