ISW: Вплив Пригожина зростає і може загрожувати режиму в РФ

У Росії стрімко зростає вплив «кухаря Путіна» Євгенія Пригожина. Настільки, що його військова структура в перспективі може загрожувати режиму Путіна. На це у своєму звіті за 24 жовтня вказують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Дзеркало тижня.

"Пригожин продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі. Російські мілблогери повідомили, що Пригожин спонсорує формування добровольчого батальйону на базі Вагнера, завербованого російським військовим злочинцем і колишнім офіцером ФСБ Ігорем Гіркіним" , – йдеться у звіті ISW.

Військові блогери відзначають, що структура ЗС РФ довго не дозволяли Гіркіну сформувати свій власний добровольчий батальйон через відсутність постачання та інші бюрократичні обмеження, тоді як Пригожин, на думку ISW, може дозволити собі розкіш керувати силами Вагнера без прямого контролю з боку Міністерства оборони (МО) Росії.

Експерти інституту підкреслюють, що Пригожин займає винятково вигідну позицію в російській державній структурі та інформаційному просторі і це дозволяє йому розширювати свій електорат у Росії швидше, ніж вищому військовому командуванню РФ. Він може вільно рекламувати себе та свої війська, критикуючи кремлівських чиновників та російську армію.

«Путін залежить від сил Вагнера в Бахмуті та, ймовірно, намагається задобрити Пригожина, незважаючи на те, що той підриває звичайні російські війська. Пригожин, наприклад, в одному з інтерв’ю саркастично заявив, що будує "лінію Вагнера", щоб збройні сили Росії, які "ховаються за спинами Вагнера", почувалися в безпеці» , – відзначають експерти Інституту.

Попри привілейовані права Пригожин практично не несе ні за що відповідальності, що робить його становище ще вигіднішим. Він не керує жодною віссю в Україні і не відповідає за бюрократичну роботу.

Також ISW зауважує, що Пригожин імовірно дистанціювався від лідера Чечні Рамзана Кадирова, після того, як їхня спільна критика російського вищого військового командування привернула велику увагу. Це може свідчити про те, що Кадиров втрачає вплив та авторитет і може боятися втрати контролю над Чеченською Республікою на тлі зростаючого несхвалення чеченської громадськості його вимог щодо підтримки війни Путіна