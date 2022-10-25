WP: Пригожин розкритикував перед Путіним російських військових

Видання The Washington Post із посиланням на двох американських чиновників повідомило, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним розкритикував російське військове керівництво, у тому числі через поразки у війні з Україною, сам Пригожин заперечив свою розмову з Путіним та критику на адресу військових, повідомляє Українська правда.

За інформацією джерел видання, людиною з "близького кола" Володимира Путіна, яка нещодавно висловила незгоду безпосередньо президенту РФ щодо підходу до ведення війни, був Євген Пригожин.

За інформацією американської розвідки, на яку посилається видання, Пригожин розчарований Міністерством оборони Росії, також зростає "напруга" у його відносинах з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Зокрема, він висловлював думку, що Міноборони РФ занадто покладається на "вагнерівців", не дає групі найманців достатньо грошей і ресурсів для виконання їхньої місії.

У коментарі WP очільник ПВК "Вагнера" заперечив свою нещодавню розмову з Путіним та критику ЗС РФ:

"По-перше, я не спілкувався особисто з Володимиром Володимировичем Путіним ні останнім часом, ні в будь-якому осяжному майбутньому. Я не критикував керівництво Збройних сил Російської Федерації під час конфлікту в Україні. Тому я не можу нічого коментувати" , - заявив Пригожин журналістам.

Крім того, представники американської розвідки вважають, що Пригожин змонтував нещодавно розповсюджене в соцмережах відео, на якому "вагнерівці" скаржаться на нестачу основних продуктів харчування та провізії, як засіб тиску на Кремль, щоб збільшення фінансування його групи найманців. У коментарі WP Пригожин заявив, що не бачив це відео.

Як повідомляє видання, те, що Пригожин наважився критикувати російських військових перед Путіним, свідчить про зростання його впливу тим швидше, чим більше поразок отримує Росія у війні. Це також підкреслює хитке становище формального керівництва російського оборонного відомства, яке потрапило під критику з боку Пригожина.