Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії

Король Чарльз III офіційно призначив Ріші Сунака новим прем'єр-міністром Великої Британії, про це повідомляють іноземні ЗМІ.

Король прийняв Сунака у Букінгемському палаці та попросив сформувати уряд.

Він залишився єдиним кандидатом на пост прем'єра Британії після того, як його суперниця, голова Палати громад Пенні Мордонт, зняла свою кандидатуру з виборів.

Сунак став третім прем‘єр-міністром Великобританії цього року після Бориса Джонсона, який пішов у відставку в липні, і Ліз Трасс, яка стала прем’єр-міністром країни з найкоротшим терміном служби після оголошення про свою відставку в четвер.