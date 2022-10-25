Біженцям порадили не повертатись в Україну до весни

Українцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому до весни. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону.

Міністр зазначила, що Росія перейшла до терору цивільного населення, бо не може воювати з армією та програє на полі бою.

Також, як закликала Верещук, українцям, які знаходяться за кордоном, краще на зиму не повертатись додому.