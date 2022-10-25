Біженцям порадили не повертатись в Україну до весни
Українцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому до весни. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону.
Міністр зазначила, що Росія перейшла до терору цивільного населення, бо не може воювати з армією та програє на полі бою.
Також, як закликала Верещук, українцям, які знаходяться за кордоном, краще на зиму не повертатись додому.
"Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія... Не треба цього робити. Якщо є можливість - залишитися, поки що перезимувати за кордоном", - повідомила Верещук.