У РФ заявили, що готові до переговорів
У Кремлі заявляють, що готові вести переговори з різними країнами щодо війни, але сама Україна відмовляється від діалогу. На небажання України домовлятися вкотре поскаржився прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.
"Ми готові це все обговорювати і з американцями, і з французами, і з понтифіком. Ще раз повторюю, що Росія відкрита для всіх контактів. Але ми маємо виходити з того, що Україна кодифікувала на продовження переговорів", - так він прокоментував пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона, який попросив Папу Римського поговорити з Путіним.
При цьому Пєсков поскаржився на Україну.
"Але з іншого боку, у цій заяві нічого не сказано про те, що хтось має зателефонувати президенту Зеленському і розібратися із законодавчою базою, яка відтепер забороняє будь-які переговори з російською стороною. Якщо це все в руслі справді зусиль у плані пошуку можливих розв'язок, то це можна оцінити позитивно", - сказав він.