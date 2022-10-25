У РФ заявили, що готові до переговорів

У Кремлі заявляють, що готові вести переговори з різними країнами щодо війни, але сама Україна відмовляється від діалогу. На небажання України домовлятися вкотре поскаржився прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.

"Ми готові це все обговорювати і з американцями, і з французами, і з понтифіком. Ще раз повторюю, що Росія відкрита для всіх контактів. Але ми маємо виходити з того, що Україна кодифікувала на продовження переговорів" , - так він прокоментував пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона, який попросив Папу Римського поговорити з Путіним.

При цьому Пєсков поскаржився на Україну.