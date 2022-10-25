Німеччина надасть Україні 20 млн євро на резервне обладнання

Німеччина виділить 20 мільйонів євро на закупівлю резервного обладнання для України, яке допоможе реагувати на терористичні атаки Росії на критичну інфраструктуру, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що про це попередньо домовились міністерка Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке та міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, цю домовленість сторони фіналізують найближчим часом.

"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою.