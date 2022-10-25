У Саудівській Аравії почали будувати дзеркальне місто площею 120 кв. км

Компанія Neom розпочала роботу над проектом міста Line, яке багато хто вважає спірним через його незвичайну концепцію, повідомляє Новий час.

Відео, зняте з повітря саудівською компанією Ot Sky та опубліковане на YouTube, показує, як йдуть роботи з будівництва міста завдовжки 170 км. Цей проект неодноразово критикувався з того часу, як був анонсований цього літа.

Багатьом здається досить спірним рішення покрити фасади будинків дзеркальними панелями. Крім того, саме по собі місто буде розташоване в пустелі на березі моря, далеко від інших поселень. Проте автори проекту запевняють, що він буде абсолютно автономним. Згідно з їхніми заявами, все необхідне для нормального життя буде розташоване в межах міста.

Також Neom запевняє, що в Line буде стабільний мікроклімат і зручне планування вулиць, яке дозволить дістатися з одного кінця міста до іншого всього за 20 хвилин.

Поки невідомо, коли буде закінчено це епохальне будівництво. Однак зрозуміло, що мегаполіс, здатний вмістити кілька мільйонів жителів, не зросте у пісках за кілька місяців. Виходячи з обережних прогнозів принца Мухаммеда бін Салмана, проект буде готовий приблизно 2030 року.