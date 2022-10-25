Мер: більша частина Рівного залишилася без світла через аварію на підстанції
По обіді 25 жовтня велика частина Рівного залишилася без світла через аварію на підстанції, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив мер Рівного Олександр Третяк у Telegram.
"Через аварійну ситуацію на одній з підстанцій у місті, на жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Енергетики працюють над вирішенням проблеми".
Міський голова додав, що через це дотримання графіків відключень та підключень залишається під питанням.
Він закликав мешканців з розумінням поставитися до ситуації і максимально зменшити споживання електрики.
Передісторія:
- 18 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 10 жовтня російські окупанти зруйнували 30% електростанцій України.
- Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що через вторгнення Росії в Україну 90% вітрової та близько 40-50% сонячної енергетики виведено з експлуатації.