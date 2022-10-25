Зеленський привітав Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Британії

Президент України Володимир Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака зі вступом на посаду та побажав подолати усі виклики, що постали перед країною, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у Twitter.

"Вітаю Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії! Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство!" — написав він.

Вітаю @RishiSunak зі вступом на посаду Прем'єр-міністра ????????! Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати ????????-???????? стратегічне партнерство! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2022

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, Ріші Сунак офіційно став прем'єром Великої Британії після аудієнції у короля Чарльза ІІІ.