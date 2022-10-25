ЗМI: Штайнмаєр на Чернігівщині півтори години просидів у бомбосховищі
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Корюківки Чернігівської області півтори години сидів у бомбосховищі через повітряну тривогу, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє кореспондент німецької радіостанції ARD.
"Федеральний президент Штайнмаєр перебуває в Україні вперше з початку війни. Але його планам заважає повітряна тривога. На 1,5 години йому доводиться шукати укриття у бомбосховищі", — зазначила вона.
Прес-секретар Штайнмаєра Серстін Гаммелін розповіла, що президент ФРН поспілкувався з мешканками Корюківки, які опинилися з ним в одному укритті.
"Ми стикаємося з цим майже щодня", — розповіли жінки, визнавши, що часто ігнорують сигнал тривоги.
Минулого разу візит Штайнмаєра було заплановано на 20 жовтня, але було перенесено з міркувань безпеки.
25 жовтня президент Німеччини прибув до України.