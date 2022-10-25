ЗМI: Штайнмаєр на Чернігівщині півтори години просидів у бомбосховищі

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Корюківки Чернігівської області півтори години сидів у бомбосховищі через повітряну тривогу, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє кореспондент німецької радіостанції ARD.

"Федеральний президент Штайнмаєр перебуває в Україні вперше з початку війни. Але його планам заважає повітряна тривога. На 1,5 години йому доводиться шукати укриття у бомбосховищі" , — зазначила вона.

Bundespräsident Steinmeier ist das erste Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Doch seine Pläne werden vom Luftalarm durchkreuzt. Für 1.5 Stunden muss er im Keller Schutz suchen.Trauriger Alltag für Millionen Menschen in diesem Land. pic.twitter.com/TIdvRyFzhw — Rebecca Barth (@barthreb) October 25, 2022

Прес-секретар Штайнмаєра Серстін Гаммелін розповіла, що президент ФРН поспілкувався з мешканками Корюківки, які опинилися з ним в одному укритті.

"Ми стикаємося з цим майже щодня" , — розповіли жінки, визнавши, що часто ігнорують сигнал тривоги.

Минулого разу візит Штайнмаєра було заплановано на 20 жовтня, але було перенесено з міркувань безпеки.

25 жовтня президент Німеччини прибув до України.