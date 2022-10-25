ЗМI: Макрон попросив Папу Римського зателефонувати Путіну та Байдену

Президент Франції Еммануель Макрон попросив Папу Римського Франциска закликати Владіміра Путіна, патріарха РПЦ Кирила і президента США Джо Байдена "сприяти мирному процесу" в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє France24.

"Я закликав Папу Франциска зателефонувати Владіміру Путіну і патріарху Московському Кирилу, а також Джо Байдену" , - сказав Макрон в інтерв'ю тижневику Le Point після бесіди з понтифіком у Ватикані.

"Нам потрібно, щоб Сполучені Штати сіли за стіл переговорів, щоб сприяти мирному процесу в Україні. Джо Байден має справжні довірчі відносини з Папою Римським. Папа може мати вплив на нього для відновлення американської участі в Гаїті та Україні" , - сказав Макрон.

Раніше Макрон, виступаючи з промовою на міжнародній конференції, заявив, що Російська православна церква дозволяє владі країни маніпулювати собою для виправдання війни в Україні, і закликав її протистояти такому тиску.

У відповідь постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що РПЦ ніхто не маніпулює, вона є складовою злочинного режиму.

Нагадаємо, Макрон вважає, що мирне вирішення війни Росії проти України можливе, але таке рішення має ухвалювати Київ.