ОК "Південь": на Херсонщині захисники знищили 13 цілей ворога

Українські захисники у Херсонській області знищили 13 цілей загарбників, зокрема, два склади з боєкомплектом, танк, МТ-ЛБ та 6 одиниць військової автомобільної техніки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"На Херсонщині силами мобільного підрозділу Курта 28 омбр та підрозділу Нацгвардії було знищено 13 цілей окупантів.

Серед них 2 склади з боєкомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 одиниць військової автомобільної техніки, зокрема 4 джипи та 2 бліндажі, де переховувався особовий склад".

Зазначається, що ці об'єкти, які ворожа армія використовувала для утримання регіону, вразили завдяки успішно проведеній дорозвідці двома зведеними групами 28-ої омбр та 27-ої Печерської бригади НГУ.