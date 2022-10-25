Андрющенко: окупанти почали видавати маріупольцям паспорти з позначкою ДНР

Російські окупанти почали паспортизацію населення в тимчасово захопленому Маріуполі. Перші «паспорти» видали у с. Мангуш у Маріупольському районі, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, насамперед «паспорти» видаватимуться тим, хто працює на бюджетні установи.

«Щоправда, не без „чорної мітки“. Місце реєстрації – „ДНР“, Маріуполь». Ти як "рускій", але не такий як росіяни. Недолюдина" , - наголосив Андрющенко.

За його даними, швидкість обробки наднизька. Ось чому, вважає посадовець, процес затягнеться на місяці.