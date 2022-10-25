Bloomberg: у Європі з'явилося більше газу, ніж вона може використати

Країна Європи накопичили більше газу, ніж їм потрібно, через різке збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Bloomberg.

Газові сховища майже заповнені ще до того, як європейці встигли підняти температуру в своїх оселях. Ціни на газ також різко знизилися і становлять менше третини свого літнього піку.

Ризики ще попереду: багато що залежить від погоди, і різке похолодання швидко змусить Європу почати використання запасів. Уряди також стурбовані загрозою нових диверсій на енергетичних об'єктах, які можуть перевернути ринок. Але наприкінці жовтня континент знаходиться в кращій формі, ніж політики могли сподіватися.

М'яка погода поки що допомагає обмежити попит, але європейські політики стурбовані тим, що більш низькі ціни на газ - порівняно з літнім піком - призведуть до зростання споживання, коли температура знизиться.

"Очікується, що надлишок газу в Європі триватиме щонайменше до грудня. Малоймовірно, що в листопаді Європа побачить тривале похолодання" , - сказав Джакомо Масато, провідний аналітик і старший метеоролог італійської енергетичної компанії Illumia

За оцінками, скорочення попиту на газ у 2022 році оцінюється приблизно на 7-9%, "в основному за рахунок відключення великих промислових споживачів". Однак це не досягає цільового показника ЄС у 15%.

За даними Gas Infrastructure Europe, зусилля Європи по нарощуванню запасів означають, що європейські сховища заповнені на 93,6%, а в Німеччині - на 97,5%. Хоча це забезпечує певний комфорт для ринку, в Німеччині цього достатньо для задоволення попиту лише на два місяці холодної погоди, тому Європі потрібно буде продовжувати залучати вантажі скрапленого газу.

Наразі судна продовжують прибувати. Північно-Західна Європа планує прийняти 82 LNG-танкери в цьому місяці, що на 19% більше, ніж у вересні.