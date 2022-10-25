Федоров: українці у "Дії" вже купили військових облігацій на 70 млн

Українці у "Дії" вже купили 70 тисяч військових облігацій - це майже 70 млн грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, зараз у застосунку доступні облігації Херсон, Мелітополь, Горлівка, Донецьк, Севастополь та Маріуполь.

"Купуючи військові облігації в Дії, ви не сплачуєте комісію за платіж, податок з отриманого доходу та додаткову комісію продавцю. Допомагаєте підтримати економіку країни, а потім отримуєте до 16% гарантованого прибутку" , - написав Федоров.

Нагадаємо:

З понеділка, 3 жовтня, військові облігації стало можливим придбати на порталі "Дія".

"Дія" не продає облігації самотужки. Партнери купують їх у держави та продають через застосунок. Наразі партнерами є Альфа-Банк, bond ua та Укргазбанк.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 25 жовтня, розмістило військові облігації на суму більше 1,55 млрд грн в еквіваленті.