ГУР: спецслужби РФ готують кампанію з дискредитації національних рухів

Спецслужби Росії найближчим часом мають намір розгорнути кампанію щодо дискредитації національних рухів народів Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Головного управління розвідки МО України.

Вона буде спрямована проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів Росії. Її початок заплановано вже найближчим часом, а головною метою стане приниження прагнення народів до самовизначення.

Для цього, як у самій Росії, так і за її межами буде використано наявні «агенти впливу» в інформаційній та політичній сферах. Їхнє завдання – донести до «широких мас» думку про апріорі агресивний, терористичний або навіть нацистський характер будь-яких національних рухів.

Ціль цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури. Крім цього, сформувати всередині українського суспільства негативне ставлення до народів Росії, які страждають на імперську політику. Традиційно насамперед під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, які активно борються за своє право на самовизначення.

Керівництво Росії розглядає національно-визвольні рухи як одну із ключових загроз самого існування Росії.

Раніше в ГУР назвали причину падіння російського військового літака в Іркутську. Аварію викликано низькою якістю проведених ремонтних робіт.

Також ми писали, що в Москві триває так звана "часткова мобілізація", незважаючи на заяви місцевої влади про її дострокове припинення.